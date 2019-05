Primo Maggio, Salvini su Torino: “Grave che alcuni politici se la prendano con la polizia anziché con i violenti”

Dopo le tensioni durante il corteo del Primo Maggio a Torino, Matteo Salvini ringrazia le forze dell’ordine sui social e non risparmia stoccate all’indirizzo di esponenti locali del Movimento 5 Stelle.

“Grazie alle Forze dell’Ordine, che tutti i giorni lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini perbene – ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno e leader della Lega -. L’hanno fatto pure il 1° maggio, anche in situazioni difficili come a Torino, ed è grave che alcuni politici locali se la prendano con la Polizia anziché con i violenti.