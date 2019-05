Tensione durante il corteo del Primo Maggio a Torino tra facinorosi e forze dell’ordine. Un gruppo di aderenti ai centri sociali, raggruppati quest’anno nella lotta all’alta velocità, ha cercato di avanzare dalle retrovie alla testa della manifestazione, passando per via Po.

Gli agenti di polizia, in assetto antisommossa, hanno respinto e isolato i dimostranti, impedendo loro di completare la ‘manovra’ e di connotare dichiaratamente come No Tav l’intero corteo. Le cariche della polizia sono partite proprio in prossimità dei portici di via Po, con l’allontanamento dei gruppi più esagitati. Già prima dell’inizio del corteo erano partiti slogan contro le forze dell’ordine da parte dei ragazzi dei centri sociali. Si è poi registrato un lancio di oggetti contro gli agenti.

IL COMUNICATO DELLA QUESTURA

Ecco il comunicato della questura che dà notizia dell’accaduto: “Alle ore 10 circa, esponenti di gruppi anarchici hanno tentato di forzare la testa del corteo dei manifestanti che sfilava lungo Via Po. Il dispositivo di sicurezza, con il nucleo di pronto intervento all’uopo predisposto, ha impedito l’ingresso dei facinorosi all’interno del corteo”.

NUOVI DISORDINI: LA PROTESTA DEI RIDERS

Nuovi momenti di tensione quando la polizia ha separato i manifestanti No Tav dal resto del corteo, portandoli a un paio di isolati di distanza dal comizio di piazza San Carlo: diversi manifestanti hanno lanciato bottiglie e oggetti contro gli agenti. Scaramucce e frizioni anche tra gruppi di manifestanti e esponenti del servizio d’ordine del PD. Sul piede di guerra anche i riders, i fattorini che consegnano cibi a domicilio: alcuni di loro hanno provato a bloccare per alcuni minuti la marcia del corteo, invocando lavoro e dignità.