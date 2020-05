Primo Maggio a Torino, Appendino: “Ripartiamo dal lavoro” [VIDEO]

Un Primo Maggio social. Con una diretta su Facebook per sopperire alla mancanza di eventi e cortei. Il coronavirus riscrive le regole, ci costringe a essere confinati in casa. Tutti con le mascherine a Torino. Dalla sindaca Chiara Appendino al governatore Alberto Cirio, che, alle 11, hanno celebrato la Festa dei Lavoratori nel Cortile d’Onore di Palazzo Civico ascoltando la banda della polizia municipale.

“Per chi il lavoro l’ha appena perso e per chi non sa se il suo settore esisterà ancora. Per chi durante questa pandemia ha lavorato il doppio con il doppio delle preoccupazioni e dei rischi. Per i lavoratori raramente celebrati ma senza i quali ci mancherebbero servizi essenziali. Per chi sul lavoro quest’anno ha perso la vita e per chi, grazie a un lavoratore, ce l’ha ancora. Buon 1 maggio, ripartiamo dal lavoro” ha scritto Appendino su Facebook.