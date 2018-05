Primo trailer di gioco per RAGE 2!

Solo ieri è arrivato l’annuncio di Bethesda di un seguito di RAGE, in uscita la prossima primavera, e oggi è già ora dei trailer. Nato da una collaborazione tra id Software, gli dèi degli sparatutto e Avalanche Studios, i maestri del caos a mondo aperto, RAGE 2 scatena una carneficina così intensa che poteva provenire solo da due importantissimi sviluppatori AAA.

L’umanità è in pericolo. Nei decenni successivi al devastante impatto di un asteroide, gran parte della Terra è divenuta una landa desolata in cui fazioni assetate di sangue si contendono il controllo di preziose risorse. Sacche di civiltà sono emerse per reclamare il proprio spazio nel mondo, ma le precarie condizioni di pace stabilite sono sotto costante minaccia. RAGE 2 segue le vicende di Walker, l’ultimo Ranger di Vineland, mentre lotta per sopravvivere al caos del mondo distopico in cui è nato. Con un’ampia scelta di armi, veicoli e strani poteri, Walker intraprende un viaggio per eliminare la tirannica Autorità.

È il mix perfetto: l’esperienza con i giochi in soggettiva di id Software, la maestria di Avalanche Studios con i mondi aperti e una sana dose di combattimenti tra veicoli a tutto gas. Da giungle e paludi piene di nemici in agguato tra la fitta vegetazione, a deserti sconfinati in cui i veicoli di passaggio tenteranno di falciarvi anziché offrirvi un passaggio, il mondo di RAGE 2 è tutt’altro che ospitale. L’umanità sopravvissuta in questa devastazione ha imparato a difendersi e a tenere gli occhi aperti, specialmente quando una ben nota minaccia torna a farsi viva.