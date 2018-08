Principio d’incendio al Regina Margherita, ma l’allarme è rientrato

Un principio d’incendio all’interno del Regina Margherita di Torino ha provocato per alcuni minuti ansia e apprensione nel nosocomio infantile cittadino. L’allarme è scattato poco dopo le 16.

Ad allentare i vigili del fuoco sono stati alcuni operatori sanitari, preoccupati per il forte odore di bruciato che proveniva da un locale posto al settimo piano della struttura. Nessun reparto, comunque, è stato evacuato.

In meno di un’ora – però – l’allarme è rientrato. I vigili del fuoco intervenuti sul posto, infatti, hanno appurato che il fumo che aveva determinato l’allarme era stato provocato da un corto circuito in un bagno al secondo piano (e non al settimo, come sembrava in un primo momento), ben lontano – comunque – dai reparti dei degenti.