Se le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni, i nostri governanti ci andranno di sicuro, perché sono anni che fanno la politica degli annunci, seguiti da nulla di concreto. Conte non aveva detto «state a casa adesso per poter uscire a Natale»? Invece nelle feste staremo tutti barricati in casa perché la gente delle regioni gialle si è riversata nelle strade a comprare e quegli assembramenti sono stati giudicati «intollerabili».

Il morbo infuria, il pan ci manca, ma delle ipotesi la gente è stanca. Siamo proprio certi che sia tutta colpa degli assembramenti? Se fosse così, a Napoli dopo gli affollamenti inverosimili per l’addio a Maradona si sarebbe dovuta registrare un’impennata di contagi, dopo i canonici 15 giorni di incubazione. Invece ne sono già trascorsi 21 e i contagi laggiù sono più che dimezzati, i guariti sono aumentati e si sono liberati anche molti posti in rianimazione.

Sarà per quello che San Gennaro non ha fatto il miracolo decembrino? Era troppo occupato a combattere il virus? In ogni caso – dice Conte – possiamo star tranquilli: c’è il vaccino. Non per tutti, ma mentre aspettiamo strapaghiamo un inutile logo e facciamo l’insulsa cerimonia del “vaccine day”. Mancano siringhe, personale medico e paramedico, ambulanze di guardia, stanze o tende sterili e frigo, e se anche ci fossero ci vorrebbe più di un anno per vaccinare l’Italia.

Ma l’importante è annunciare. Nel frattempo, dei famosi miliardi di recovery found, 3 andranno al turismo (una delle categorie più colpite), 9 alla sanità (che ha palesato tutti i suoi limiti) e ben 18 alla lotta per le pari opportunità. Saranno pasticcioni, i giallorossi, ma almeno hanno il senso delle reali priorità.

