Problemi ad un piccolo velivolo in pista: aeroporto di Caselle chiuso per mezz’ora

Mezz’ora di chiusura. Non un minuto di più. E’ il tempo che l’aeroporto “Sandro Pertini” di Torino Caselle è rimasto chiuso, questo pomeriggio, a seguito di un problema occorso ad un piccolo velivolo, che ha occupato la pista dello scalo aeroportuale torinese dove è stato costretto da un atterraggio di emergenza.

PICCOLI DISAGI PER IL TRAFFICO AEREO

Le operazioni di soccorso, con l’intervento anche dei vigili del fuoco presenti all’interno dell’aeroporto, sono state immediate. Per fortuna, tutto si è risolto in pochissimi minuti, senza alcuna conseguenza per il pilota del velivolo. Piccoli disagi, tuttavia, sono stati registrati per il traffico aereo, con un volo cancellato – era diretto a Barcellona – ed altri partiti in leggero ritardo.