Processo Big Bang, ricalcolate le condanne ai fratelli Crea

Per Adolfo 16 anni e 5 mesi, per Aldo Cosimo 19 anni

Ricalcolate le condanne inflitte a due esponenti di spicco della ‘ndrangheta a Torino, i fratelli Aldo Cosimo e Adolfo Crea: i giudici del processo d’appello Big Bang sulle infiltrazioni della criminalità organizzata di matrice calabrese in Piemonte hanno infatti applicato, nella sentenza pronunciata a Palazzo di Giustizia, la cosiddetta “continuazione” con sentenze di altri processi, tra cui Minotauro.

Una richiesta formulata dalle difese, che ha portato a rideterminare per Adolfo Crea in in 16 anni, 5 mesi e 20 giorni la sua condanna e per Aldo Cosimo Crea in 19 anni. Soddisfazione è stata espressa dai legali di entrambi i fratelli.

Sia Adolfo che Aldo Cosimo Crea, in ogni caso, restano reclusi in regime di carcere duro, anche se i legali hanno presentato ricorso al tribunale di sorveglianza che verrà discusso a Roma.