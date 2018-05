Processo Grattacielo Regione. Ironico Fuksas: “Costruito a mia insaputa”

Polemica in aula da parte dell'architetto, che polemizza con la difesa

Sei imputati alla sbarra per l'assegnazione dei subappalti

E’ scoppiata un po’ di polemica questa mattina al processo per le irregolarità nell’affidamento dei subappalti per la Torre della Regione.

A parlare è stato l’architetto Massimiliano Fuksas, che ha ironicamente dichiarato. “Hanno costruito il grattacielo a mia insaputa”.

Più volta davanti agli avvocati difensori dei sei imputati ha ribadito che l’opera è stata realizzata in modo difforme dal progetto, assicurando di non aver mai visto in anticipo alcuna proposta di varianti migliorative apportate dagli uffici regionali.

Proprio i legali difensori hanno puntato più volte sulla causa civile attivata dallo stesso Fuksas contro la Regione.

Quest’ultimo ha poi replicato in maniera polemica. “Non c’entra nulla. L’ho fatta per rivendicare la supervisione artistica e per tenere il progetto il più vicino possibile alla realtà. Abbiamo chiesto quattro milioni e la Regione ce ne ha chiesti quattro. Nel nostro mondo capita sempre: chiediamo soldi a un committente e il committente ce ne chiede altrettanti accampando fantomatici errori progettuali”.

Poi su Chiamparino, presidente della regione Piemonte. “Abbiamo fatto pari e patta. Il giudice, una persona straordinaria, ci ha detto che saremmo andati avanti dieci anni, che uno di noi due avrebbe vinto sotto il profilo formale ma che in definitiva avremmo perso entrambi. Allora ci siamo stretti la mano ed è finita lì”.

Infine una battuta. “Ho fatto un dono a Regione e città. Ho consegnato dei disegni sulla sistemazione del paesaggio, sull’ufficio di presidenza e su altro. Gratis”.