Processo Ream, Appendino chiede il rito abbreviato

Per i cinque milioni depennati dai conti pubblici

Al processo Ream Chiara Appendino chiederà di essere giudicata attraverso il rito abbreviato. La sindaca di Torino, attraverso un comunicato, ha annunciato di aver preso questa decisione “nell’interesse anche della Città”.

Nella nota, diffusa alla vigilia dell’udienza preliminare che la vede a processo per falso in atto pubblico e abuso d’ufficio in relazione ai cinque milioni di caparra Ream depennati dai conti pubblici, Appendino scrive di essere “fermamente convinta di avere sempre operato nell’interesse della collettività e della Città”.

L’altra convinzione è che lo snellimento dei tempi del processo non possa che fare il bene di Torino: “Penso che questa mia scelta, garantendo una più rapida definizione del processo, vada nell’interesse anche del Città che rappresento”.