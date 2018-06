PROCESSO ROSBOCH. Caterina Abbattista assolta per l’omicidio di Gloria

La mamma di Gabriele condannata a 14 mesi per la truffa alla vittima. Secondo l'accusa sapeva dei propositi del figlio

Arriva l’assoluzione per Caterina Abbattista. La madre di Gabriele Defilippi, condannato a 30 anni per l’omicidio della professoressa di Castellamonte Gloria Rosboch, è stata scagionata dall’accusa di concorso in omicidio.

La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Ivrea. Il pm Giuseppe Ferrando aveva chiesto la condanna a 16 anni per la Abbattista.

Per l’accusa la mamma di Gabriele era a conoscenza dei propositi omicidi del figlio e non avrebbe fatto nulla per fermarlo.

Caterina Abbattista è stata invece condannata a 14 mesi per la truffa nei confronti della povera Gloria Rosboch.

IL COMMENTO DEL PM. Queste le prime parole del pm Ferrando, procuratore capo di Ivrea. “Leggeremo le motivazioni della sentenza per l’eventuale ricorso in appello. Visto l’esito, nonostante sia stato riconosciuto il reato di truffa, resta l’amaro in bocca”.