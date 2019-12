Processo per vilipendio a Torino, Salvini non si presenta: i suoi sostenitori pregano per lui [FOTO]

Rosario davanti al Palazzo di Giustizia, presente anche un grosso crocifisso: ma il 'Capitano' è in Senato per impegni istituzionali

Come previsto, Matteo Salvini non si è presentato in tribunale a Torino per l’udienza del processo in cui è imputato per vilipendio all’ordine giudiziario. L’ex ministro dell’interno ha addotto impegni istituzionali: in Senato è in discussione la manovra finanziaria.

Si sono invece presentati davanti al Palazzo di Giustizia alcuni sostenitori del ‘Capitano’, che hanno sventolato volantini e soprattutto hanno esposto simboli religiosi: un grosso crocifisso e dei rosari. Il gruppo di fan ha anche pregato per il leader della Lega.

Si tratta del cosiddetto “gruppo dei 5 sassi”, nato da poco proprio a Torino. Il rosario pro Salvini è stato fissato “per sostenere con la preghiera Salvini, i politici e tutti coloro che lavorano per il bene dell’Italia“.

Stasera alle 19 in piazza Castello andrà invece in scena tutt’altra liturgia. È infatti in programma un flash mob indetto dalle “sardine” contro Salvini. Il leader della Lega è imputato perché nel 2016, durante un comizio, pronunciò frasi ritenute ingiuriose verso alcuni magistrati.

La prima udienza del procedimento, fissata per lo scorso 5 luglio, fu rinviata per un altro impegno istituzionale di Salvini, all’epoca ministro dell’interno. Questa volta si svolgerà regolarmente, seppur in assenza del diretto interessato.