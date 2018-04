Prof aggredito, lo studente e i genitori disertano l’incontro con la preside

Giovedì la dirigente scolastica si confronterà con gli alunni per organizzare una fiaccolata contro la violenza

Non si sono presentati a scuola, nonostante la convocazione della preside, i genitori del ragazzo coinvolti nell’aggressione, venerdì scorso a Torino, ad un docente dell’istituto Russel Moro. Assente anche lo studente.

UNA FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA

La dirigente scolastica, Marina Maifredi, ha convocato per mercoledì un collegio docenti straordinario per discutere dell’accaduto e giovedì si confronterà con gli studenti per organizzare una fiaccolata contro la violenza, che potrebbe svolgersi già all’inizio della prossima settimana.

IL PROFESSORE E’ ANCORA MOLTO PROVATO

“Il professore – commenta la dirigente – è ancora molto provato per quello che è accaduto. Non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. Speriamo di averlo presto a scuola”.