Il prof ucciso da un talk show: intellettuali a cena in terrazza

Un buon incipit vale mezzo romanzo, è come un raggio di sole tra le nubi dopo un temporale, anzi forse è proprio come il temporale. E qui non ci sono dubbi: “Il primo lo uccisero a bastonate perché aveva nominato Spinoza durante un talk show”. Stacco di batteria, rullante, piatto. Applausi. È commedia feroce prima che metafora sociale, “Il censimento dei radical chic” (Feltrinelli, 13 euro) di Giacomo Papi.

Perché la tragedia si racconta solo con la farsa e non è detto che la prima sia più dannosa della seconda. Quello ucciso a bastonate, letteralmente linciato davanti a casa, è il professor Giovanni Prospero, tradito dalla foga, colpevole addirittura di essersi presentato in quel programma televisivo con un maglioncino di cashemere color aragosta. In una trasmissione che ribadisce che chi lavora tutto il giorno «ha il diritto di non sentirsi inferiore».

E a seguito di questo atto, il Primo ministro dell’Interno istituisce il Registro degli Intellettuali e dei Radical chic, coloro che “si ostinano a credersi più intelligenti degli altri”. E che pagheranno per essere protetti, visto che i delitto continuano. Libro feroce, quello di Papi, milanese classe 1968 che dirige la scuola di scrittura Belleville, che mutua i nostri tempi correnti e strappa risate corrive. All’inizio del romanzo viene precisato il numero di parole «semplici» o di uso corrente impiegate, mentre quelle “sfuggite” sono diligentemente cancellate da un funzionario ministeriale incaricato della semplificazione della lingua, a sua volta sorvegliato da un dirigente.

Attenti a questi due, che si esprimono con le note a fondo pagina, ché diventeranno personaggi a tutto tondo, protagonisti. Dall’Inghilterra arriva Olivia, la figlia del professore, chef a Reading. Lei vive in una dimensione che non è quella intellettuale del padre e ha una relazione complicata con un altro chef, un giapponese sposato con figli. Olivia cerca verità sulla morte del padre, ma anche sul Paese che si trova di fronte. E non deve sorprenderci se, per fare fronte comune alla morte del professore e alla “persecuzione”, i suoi amici intellettuali non trovano di meglio che radunarsi a una cena in terrazza.

Che fine ha fatto la conoscenza oggi? Che importanza riveste la cultura? Ce lo possiamo chiedere osservando questi accademici che si liberano di giacche di tweed e maglioni islandesi, alcuni ridotti ad attrazioni allo zoo (non è una mia metafora, leggete per credere), osservando anche il ministro e i suoi segreti, il talk show permanente che mette in piedi. Ho riso molto, leggendo questo romanzo. E mi sono detto che per fortuna non so citare Spinoza. Pavese va bene lo stesso? Un classico Oscar Wilde?

Sì, lo so, faccio lo spiritoso perché per via del mio mestiere e per certe attitudini qualcuno mi definisce intellettuale, in effetti non nascondo le giacche di velluto e via dicendo. Forse non mi iscrivo ai radical chic (tra l’altro, prima o poi bisognerà chiarire questa storia che con la definizione originale di Tom Wolfe c’entra poco) perché mio nonno era un contadino e l’altro un fabbro, inoltre non ho mai amato lo champagne e preferisco il mio “anarchico testabalorda”, il Grignolino. Magari c’è poco da ridere, però la risata e salvifica. E in ogni caso, citando Domenico Modugno in un grandissimo film di molti anni fa, «i funerali mi piacciono con la musica».