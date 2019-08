Professionista torinese nel mirino degli usurai: due arresti e sette indagati

Sequestrati beni per 700mila euro. Vittima costretta a versare il triplo della somma ricevuta

Due persone in manette, sette sotto le lente degli inquirenti e sequestri di oltre 170 mila euro e di una villa nel ponente ligure dal valore di circa 500 mila euro. Sono questi i numeri dell’operazione condotta dalla guardia di finanza di Torino, che ha portato all’arresto di due quarantenni torinesi e alla denuncia (a piede libero) di altre sette persone, indagate per aver mantenuto per anni, sotto il peso dell’usura, un professionista torinese approfittando delle sue difficoltà finanziarie.

COSTRETTO A VERSARE IL TRIPLO DI QUANTO INCASSATO

L’attività d’intelligence dei “baschi verdi” è partita quando la vittima, che anni prima si era rivolta ad uno dei due 40enni arrestati per ricevere il denaro, ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Una richiesta, la sua, che lo ha portato, nel corso del tempo, a versare agli indagati oltre 170 mila euro, vale a dire il triplo della somma ricevuta.

COSTRETTO A “CEDERE” GLI IMMOBILI

Oltre alle richieste di soldi, circa 5 mila euro al mese, la vittima era stata costretta a vendere e firmare un mandato di vendita per alcuni immobili di sua proprietà, poi acquistati a prezzi inferiori rispetto al valore di mercato da soggetti risultati complici degli usurai.

LA “BELLA VITA” DEGLI USURAI

Questi ultimi, grazie alle somme di denaro ricevute dalla vittima, potevano concedersi un altissimo tenore di vita: frequentavano ristoranti di lusso, compravano orologi di marca e si concedevano vacanze in ogni parte del mondo. Ed è proprio durante una vacanza in Sicilia che uno degli usurai è stato raggiunto e arrestato dalle “fiamme gialle”.

LA MINACCIA DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

la “bella vita” garantita dai continui pagamenti della vittima ha portato i due “strozzini” ad alzare il livello delle loro minacce, fino a paventare un intervento della criminalità organizzata. Gli inquirenti hanno inoltre accertato ritorsioni nei confronti dei familiari del professionista torinese, iniziate quando quest’ultimo, dopo essersi rivolto ai militari della guardia di Finanza, ha smesso di pagare.