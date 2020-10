Professionisti al servizio dei pazienti, la salute prima di tutto

Si trova a Torino in via Foscolo 21

La salute della bocca e dei denti meritano mani competenti ed esperte. Come quelle degli specialisti nello Studio Dentistico della dottoressa Tatiana Gonzalez, una garanzia a Torino per chi cerca competenza e professionalità.

A guidare lo staff c’è la dottoressa che ha maturato una profonda e lunga esperienza negli anni. Così propone servizi di diagnosi, prevenzione e cura per tutto quello che riguarda il cavo orale. Molti i punti di forza, come implantologia, ortodonzia e parodontologia, protesi dentali, chirurgia orale e igiene dentale, ma anche odontoiatria pediatrica. Inoltre grande attenzione per la sicurezza del paziente: accanto alle normali procedure di sterilizzazione, è arrivato anche un nuovo apparecchio per l’abbattimento della carica batterica e virale.

Studio Dentistico Tatiana Gonzalez, via Foscolo 21 Torino. Contatti: 011.6566203, studio.gonzalez@outlook.it Orari: lunedì 9-13, martedì 14-21, mercoledì 14-19, giovedì 14-20, venerdì 9-16.