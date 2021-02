Profumi e gusti di una volta, per Carnevale e San Valentino tante idee per tutti

Si trova nel cuore di Torino, in via Genova 19 b

CuoreSapore è uno scrigno di bontà, un laboratorio gastronomico nel cuore di Torino che parte da un’idea: massimo rispetto per la materia prima, ricette fedeli alla tradizione, un menù sempre ricco di alternative e di idee

Così l’ha immaginato poco più di sue anni fa la signora Claudia, così è in concreto tutti i giorni con una scelta precisa: piatti senza glutine, adatti per gli intolleranti ma in realtà buoni per accontentare i gusti di tutti: “Molti pensano che la cucina per intolleranti o celiaci sia meno golosa e stimolante, qui diamo una risposta tutti i giorni”.

Dal laboratorio di CuoreSapore escono ricette di tutti i tipi, da gli antipasti ai dolci. In particolare questo è il periodo di Carnevale e si avvicina la festa di San Valentino. Quindi spazio alle bugie, quelle tradizionali e quelle ripiene (con Nutella e diverse marmellate), fritte oppure al forno, ma anche alle Zeppole di San Giuseppe. Ma nei prossimi giorni Claudia uscirà anche il menù di San Valentino un pasto completo dall’antipasto al dolce per festeggiare la meglio in coppia. La bottega è sempre aperta per l’asporto, ma il menù di San Valentino deve essere prenotato entro l’11 febbraio. Ed eccezionalmente, sabato 13 febbraio, la bottega sarà aperta anche al pomeriggio.

CuoreSapore, via Genova 19 b, Torino. Tel: 011.5856073. Orari: da lunedì a venerdì 9-13.30, 16.30-19, sabato 9-13.30, www.facebook.com/cuoresapore.it