Profumo di pane – Il mese della Sicilia con pizza alle sarde, lasciati conquistare

Sapori antichi in chiave moderna, fragranze che avvolgono i sensi ogni giorno e grande attenzione per i prodotti del territorio. Sono questi i segreti del successo per Profumo di Pane, focacceria-panetteria e piccola gastronomia in via Pavia 10/C. Una scelta di campo, quella fatta da Eva Marigo e dal suo staff:

«La qualità parte dalla scelta delle farine biologiche e sane, tutte realmente a km 0 e provenienti da mulini selezionati per lo più agricoltori e aziende a conduzione familiare. La lievitazione, fatta con lievito madre prodotto da noi, comincia già il giorno prima per rendere il pane, facilmente digeribile a tutti, anche a chi abbia necessità di osservare regimi dietetici particolari».

Oltre al pane, croissant caldi al mattino, tortine dalle ricette di una volta, e moltissime pizze, dalle classiche alle ’gourmet’ che offrono qualcosa di unico e originale seguendo la stagionalità degli ingredienti.:

«Ci piace riproporre ricette tipiche regionali o prodotti di stagione. Ad esempio giugno sarà il mese della Sicilia e quindi avremo la pizza con le sarde. Siamo alla continua ricerca di ingredienti naturali e rintracciabili per prodotti finali genuini e senza conservanti».

Ma Profumo di Pane è, specialmente d’estate, anche gastronomia con la proposta di insalate a base di orzo e farro.

Aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato 7-17.30.

Contatti: 011.0465763

