«Progettano un attentato contro Salvini»

Indagando sulla “dritta” spunta un arsenale. Ma non ci sono collegamenti con l’agguato

Pistole, mitragliette, fucili. C’è addirittura un missile aria-aria dell’esercito del Qatar nell’arsenale scoperto dalle forze speciali della polizia. Ed è nel mondo di quell’ultradestra italiana che ha stretto legami fortissimi con le milizie anti-russe in Ucraina che gravitano i soggetti finiti in manette al termine di un’indagine lunga un anno. Con un retroscena inquietante, visto che a dare il via all’inchiesta “madre” fu la notizia di un attentato al ministro dell’Interno Matteo Salvini.

A rivelarla, prima alla polizia e poi in Procura, sarebbe stata una fonte confidenziale che avrebbe parlato di un agguato preparato all’estero. Con un movente di natura politica, legato ai rapporti con la Russia del leader leghista che a quei tempi aveva assunto da poco la carica al Viminale. Una spy story in piena regola, che per quanto incredibile è stata approfondita con tutta l’attenzione possibile e un’indagine che è stata condotta a 360 gradi con il monitoraggio di decine di soggetti.

