IL PROGETTO DI VALTER MALOSTI. «Voglio presentare Testori al pubblico»

Testori perché «è stato uno dei più grandi e versatili intellettuali del Novecento». Testori perché «ha una scrittura emozionale e una lingua unica». Valter Malosti sceglie Testori e allo scrittore e critico d’arte milanese dedica un progetto, che prende il via questa sera al Teatro Carignano e con cui si conclude la rassegna Summer Plays organizzata dallo Stabile di Torino e dal Teatro Piemonte Europa. Un progetto, quello ideato e diretto da Valter Malosti e prodotto da Tpe in collaborazione con l’Associazione Giovanni Testori, articolato in due spettacoli, “Cleopatràs”, in programma fino a domenica prossima, coprodotto con il Festival delle Colline Torinesi e affidato all’interpretazione di Anna Della Rosa, e “Maddalene” (il 12 e 13 settembre, in un altro orario) diretto e interpretato dallo stesso Malosti con Lamberto Curtoni al violoncello e le musiche originali di Carlo Boccadoro. A ciò si aggiungono due extraplays (domani e venerdì prossimo): “Testori vs Shakespeare” e “Conversazione con la morte” cui darà voce Piero Nuti, «un capolavoro sottovalutato», sostiene Malosti.

