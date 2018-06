Project Casa – Porte e serramenti per ogni esigenza

«Sono andato controcorrente, mentre tanti negozi chiudono io un anno e mezzo fa ho deciso di buttarmi in quest’avventura e ne sono ancora convinto».

Così Salvatore Aiello ha fatto nascere Project Casa in via Onorato Vigliani 91, negozio specializzato in porte e serramenti ma con un’idea in più, quella di assistere i clienti in tutta la fase dei lavori dalla scelta dei materiali alla posa in opera realizzata da un gruppo di montatori specializzati. In catalogo quindi una gamma completa con modelli di porte e serramenti di vari stili, ma anche di materiali che spaziano dal PVC all’alluminio e al legno. Porte interne e blindate, pavimenti, maniglie, avvolgibili, serramenti, zanzariere, tutto quello che dà un tocco caratterizzante alla casa.

Gli orari di apertura sono 9.30-12.30, 15.30-19.30 (fuori orario, solo su appuntamento).

Contatti: 011.19324989.