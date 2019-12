PRONDA METALLI- QUI IL CAMPER È AL SICURO E IL DEPOSITO FUNZIONA TUTTO L’ANNO

Ci sono due anime all’interno di Pronda Metalli, azienda che da otto anni opera a Pozzo Strada. Da una parte l’attività di smaltimento metalli (per aziende e privati) effettuata con grandissima professionalità. Dall’altra però negli ultimi mesi l’area esterna dell’azienda è stata dedicata con successo al rimessaggio e deposito camper. La soluzione ideale per tutti quelli che ne posseggono uno ma non hanno uno spazio fisico nel quale parcheggiarlo in tutta sicurezza.

A questo pensa Pronda Metalli che ha allestito ben 60 stalli coperti in un’area recintata e aperta 24 ore su 24. Un servizio di custodia, certo, ideale in tutti quei mesi che il camper non viene utilizzato. Ma anche di comodità perché il contratto comprende anche impianto di illuminazione e presa elettrica per la ricarica delle batterie, colonnine per il carico e lo scarico acque ed area dedicata per pulizie e piccole manutenzioni.

Pronda Metalli, strada della Pronda 31A Torino.

Telefono: 011.2767955 (orario di segreteria 8-12, 14-18 da lunedì a venerdì).

Web: www.prondametalli.it