PRONDA METALLI: IL TUO CAMPER AL SICURO NONOSTANTE IL FREDDO

Archiviata la parentesi vacanze estive, non abbiate paura di “mettere a riposo” i vostri camper in vista del freddo e del maltempo. Sì perché per loro esiste a Torino uno spazio adatto al deposito e al rimessaggio che rappresenta una vera eccellenza. L’area si trova presso la Pronda Metalli (già nota per lo smaltimento metalli), in Pozzo Strada, che da poco si è cimentata in questa nuova avventura professionale grazie al vasto spazio a disposizione nella sua area esterna. Aperto 24 ore su 24, il rimessaggio è dedicato a tutti coloro che desiderano avere un posto dove lasciare la propria prestigiosa “casa delle vacanze” ambulante, certi che venga custodita e curata. Il camper sarà sempre pronto a partire e a tornare in tutta sicurezza, dato che alla Pronda Metalli le vetture possono essere anche pesate prima di mettersi in viaggio. A disposizione ci sono 60 stalli coperti e l’area è recintata. Il servizio per i clienti comprende, inoltre: impianto di illuminazione e presa elettrica per la ricarica delle batterie, colonnine per il carico e lo scarico acque ed area dedicata per pulizie e piccole manutenzioni. Pronda Metalli, il tuo deposito in città.

Indirizzo: Strada della Pronda 31A, Torino

Telefono: 011.2767955

Orario di segreteria: 8-12; 14-18 (chiuso sabato e domenica)

Sito: www.prondametalli.it