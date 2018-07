Pronti a partire? Il via lo dà Lisandra Delgado

Ai fan di Fast and Furious non sarà sfuggita di certo la conturbante moretta che nell’ottavo capitolo della saga, in minigonna e su vertiginoso tacco 12, dà il via alla spettacolare corsa iniziale tra le strade de L’Avana che vede protagonisti Dom Toretto/Vin Diesel e un signorotto locale.

La bella starter, capace di scaldare cuori e motori, si chiama Lisandra Delgado Napoles e chissà che il suo secondo cognome non tradisca lontane origini partenopee. Nell’isola caraibica è una vera celebrità, tanto che si è aggiudicata il titolo di Miss Cuba 2017, ma stanno imparando a conoscerla in tutto il mondo.

Merito della ribalta assicurata dal blockbuster hollywoodiano, ma anche e soprattutto dagli argomenti più che convincenti e dalle forme più che generose della seducente modella, una di cui sentiremo parlare davvero a lungo.