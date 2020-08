«Pronti per la ripartenza. A settembre le comunioni»

Ripartenza, ma tra la comunità parrocchiale di Susa rimane un certo timore. Effetto collaterale di due mesi di lockdown. «È stato un impatto molto forte, perché si è fermato tutto e per oltre 30 giorni non abbiamo celebrato le messe e la Pasqua. Non abbiamo fatto la benedizione pasquale e non c’è stato il catechismo. È stato qualcosa di molto forte: non si è fermato solo l’orologio», racconto il parroco di Susa don Ettore De Faveri.

Problemi comuni anche ad altri paesi, che hanno riguardato non solo le messe, che durante la chiusura le messe sono state celebrate in diretta streaming (a volte con l’arcivescovo Cesare Nosiglia), ma anche le difficoltà economiche di tante persone. La chiusura quasi totale infatti ha portato con sé un calo dell’occupazione e dei guadagni. Cosa che si riflette anche sul territorio.

