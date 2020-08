Pronti i lucchetti per il “suk”. «Chiusura il prima possibile»

L’esperienza del mercatino di “libero scambio” in via Carcano è da considerarsi chiusa. «Fallita», secondo l’assessore alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, all’uscita dalla Prefettura dopo il vertice sul mercatino di “libero scambio” in cui si sono poste le basi per un tavolo di concertazione sul destino che avrà da settembre. E se il “suk” non sarà trasferito entro la fine dell’anno, «lo sarà quanto prima». Forse, già in autunno. «Il prima possibile». L’assessore non si sbilancia, ma l’obiettivo per la Regione è da portare a casa al più presto dal momento che era entrato in agenda a inizio legislatura.

