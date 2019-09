Pronti per la prima campanella, domani si torna in classe: assessori regionali nelle scuole per l’inizio del nuovo anno

Presenza diffusa in tutte le province: è la scelta della giunta Cirio per salutare il ritorno sui banchi degli alunni. A Torino anche la sindaca parteciperà all'inaugurazione

Una presenza diffusa in tutte e 8 le province piemontesi: è la scelta della Regione per dare il via al nuovo anno scolastico. A partire da domani mattina, quando la campanella tornerà a suonare in tutti gli istituti della re

gione, gli assessori della giunta Cirio saranno presenti in più scuole su tutto il territorio, come testimonianza diretta dell’importanza che l’istruzione e la formazione rivestono per la crescita umana e sociale.

ECCO DOVE ANDRANNO GABUSI, CAROSSO, CAUCINO

Marco Gabusi, assessore alle Infrastrutture ed ai Trasporti, alle 8 in punto, sarà alla scuola primaria Umberto Bosca di Canelli (Asti); Fabio Carosso, vice presidente e assessore alla Montagna e all’Urbanistica, alla stessa ora, si recherà alla scuola primaria di Monastero Bormida (Asti); Chiara Caucino, assessore ai Bambini e alle Politiche sociali, farà tappa alla scuola primaria Carducci di Biella;

IL GRAN TOUR DI ELENA CHIORINO

Di tutto rispetto anche il “gran tour” di Elena Chiorino, assessore al Lavoro e all’Istruzione, che alle 8.15 sarà alla scuola media Pavese di Candelo (Biella); alle 11 si sposterà a Cumiana (Torino) ai prefabbricati del villaggio scolastico predisposto per far fronte all’inagibilità della scuola media Carutti e infine, a mezzogiorno, raggiungerà l’istituto Nicoletta di Coazze (Torino).

ICARDI AD ALBA, MARNATI A NOVARA

Ancora, Luigi Icardi, assessore alla Sanità, alle 8 sarà alla Scuola enologica di Alba (Cuneo); Matteo Marnati, assessore all’Ambiente e Innovazione, alle 8.30 sarà alla scuola primaria Pietro Thouar di Novara; Vittoria Poggio, assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, sarà ad Alessandria, poi (alle 9) si sposterà alla scuola primaria Bovio, alle 10 all’ITI Volta e alle 11 al Conservatorio Vivaldi; Fabrizio Ricca, assessore alla Sicurezza e allo Sport, sarà alle ore 8 alla scuola secondaria di primo grado Viotti di Torino.

TRONZANO A TORINO, ROSSO A TRINO, RICCA A DOMODOSSOLA

Mercoledì 11 settembre l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, sarà (alle ore 9.30) all’Ipsia Birago di Torino. Giovedì 12 settembre l’assessore ai Diritti e alla Semplificazione, Roberto Rosso, sarà alle ore 12 all’Istituto Alberghiero Ronco di Trino (Vercelli). Mercoledì 25 settembre, infine, Ricca sarà al Liceo sportivo Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola).

IL MESSAGGIO DI CIRIO E CHIORIN

“Il futuro del Piemonte e dell’Italia è nelle vostre mani” hanno detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale Elena Chiorino, augurando agli studenti piemontesi che “quello che sta per iniziare sia un anno sereno, proficuo e di grande crescita per tutti”.

GIORNO IMPORTANTE PER MIGLIAIA DI STUDENTI

“Domani – hanno sottolineato Cirio e Chiorino – sarà un giorno importante per migliaia di studenti piemontesi che torneranno sui banchi di scuola o che, per la prima volta, faranno il loro ingresso nel percorso scolastico che li accompagnerà nella crescita culturale, ma anche sociale e personale. Entreranno per la prima volta in classe bambini e usciranno adulti, formati e pronti ad affrontare al meglio le sfide della vita. Per questo rivolgiamo a loro un augurio, ma anche agli insegnanti, che hanno la grande responsabilità della formazione dei ragazzi, e al personale ausiliario che opera negli istituti scolastici per renderli migliori e più efficienti”.

L’AUGURIO ALLE FAMIGLIE

“Per noi l’istruzione è fondamentale, pertanto la Regione farà tutto ciò che è necessario per garantire agli studenti tutti i servizi che possano supportare il loro percorso formativo”, hanno proseguito rivolgendo “un augurio anche alle famiglie, che insieme alla scuola rappresentano l’altro pilastro fondamentale per l’educazione e la crescita dei ragazzi, che sono chiamate a supportare i figli nel percorso che si sviluppa nelle ore del dopo scuola, dallo studio a casa al sostegno nello svolgimento dei compiti”. “Il nostro pensiero – hanno concluso – va anche ai ragazzi costretti a seguire i corsi nei luoghi di cura: noi siamo al loro fianco affinché il percorso terapeutico non comprometta il loro diritto all’istruzione. Nessuno deve essere lasciato indietro o, ancor peggio, solo”.

L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO CON APPENDINO E DI MARTINO

Per quanto riguarda il Comune, anche la sindaca di Torino (dove 270.370 studenti torneranno sui banchi delle 268 autonomie scolastiche di città e provincia, cui vanno aggiunti i 414 istituti non statali paritari, oltre la metà dei quali dell’infanzia) Chiara Appendino e l’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino parteciperanno all’inaugurazione dell’anno scolastico 2019-20.

LA CERIMONIA ALL’ISTITUTO MARCONI-ANTONELLI

La cerimonia si terrà negli spazi dell’istituto comprensivo Marconi–Antonelli. Alle 9 in punto sindaca e assessora si recheranno in visita alla scuola primaria Antonelli di via Vezzolano e alle 10 saranno nella scuola secondaria di primo grado Marconi di via Asigliano Vercellese.

NOVITA’ A MONCALIERI: TEMPI PIENO PER TUTTI

Novità, infine, da segnalare a Moncalieri dove, per l’anno scolastico 2019-20, è stato lanciato – unico caso in Italia – il tempo pieno per tutti. Dalla materna alle medie, gli studenti potranno frequentare le lezioni dal mattino al pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Con oltre 400mila euro di investimento, il Comune garantirà lezioni e corsi gratuiti anche ai ragazzi delle elementari che finora erano iscritti al cosiddetto modulo ed a quelli delle medie per cui sono previsti uno o al massimo due rientri pomeridiani. Una vera e propria “rivoluzione” che coinvolge 4.264 bambini e ragazzi.

TEMPO SPESO SUI BANCHI? E’ BEN SPESO

“Il tempo trascorso sui banchi è un tempo ben speso che dà valore a tutta la nostra comunità. Il Paese ha bisogno di ripartire dalla scuola”, ha spiegato il sindaco Paolo Montagna, lanciando una proposta al nuovo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti: “rendiamo il tempo pieno a scuola un diritto dei ragazzi e delle famiglie, su base volontaria ma garantito a tutti coloro che lo richiedano”.

LA “CHIAMATA PUBBLICA” DEL COMUNE

Nello specifico, il Comune ha lanciato una chiamata pubblica a associazioni culturali e sportive del territorio offrendo ai dirigenti scolastici la possibilità di costruire, sentiti i genitori, un’offerta pomeridiana che comprende corsi di inglese, musica, teatro, arte, sport e altre attività che solitamente le famiglie cercano nel mercato privato. E che non tutti possono permettersi.