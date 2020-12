«Pronti a riaprire a qualsiasi prezzo»

Pillole di “Tristano e Isotta”, di “Falstaff”, di “Così fan tutte” e della “Traviata”, fino al “Nabucco” che si interruppe a febbraio a causa del Covid. Saranno le immagini di queste produzioni proiettate da sabato prossimo sulla facciata del Teatro Regio a fare ricordare ai torinesi l’emozione dell’opera in attesa che i Dpcm consentano la riapertura («anche contingentata a 200 posti, non importa, siamo pronti») e il ritorno alla normalità. Una normalità che al momento, dopo due mesi di lavoro da parte del commissario Rosanna Purchia e del direttore generale Guido Mulè, il Regio sembra avere trovato nei numeri. In quelle cifre tanto studiate, rivoltate come calzini che valgono oggi un sospiro di sollievo ma anche, purtroppo, 18 licenziamenti. Il budget di 29milioni di euro messo sul tavolo durante l’ultimo preconsuntivo è stato approvato dall’assemblea. Questo il “valore di produzione” che dovrebbe garantire al teatro dell’opera di vivere un 2021 in pareggio, senza accumulare ulteriori debiti con i fornitori e addirittura pensare di iniziare a coprire il pregresso (cui andrà incontro anche il prestito di 20 milioni messo a disposizione dal ministero).

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++