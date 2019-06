Avevano preparato tutti i tavoli con meticolosità, apparecchiandoli per una grande occasione come quella in programma. Eppure, è bastata un po’ di pioggerellina per rovinare tutto.

Si fa per dire, pioggerellina: quella che si abbatte sulla location della cerimonia è una vera e propria bomba d’acqua che tutto spazza via e travolge. Alla fine i camerieri si guardano attoniti, come a dire: “E adesso chi rimette a posto tutto?”.