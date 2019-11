Proposta audace alla pupa del boss. Pugni e calci al giovane spasimante

Quel messaggio piuttosto audace, fatto di complimenti e con una proposta di uscita “a due” sul contatto Whatsapp di una ragazza (fidanzata con il capetto di una baby gang), stava costando davvero caro ad un giovane di 20 anni di Cirié, che domenica sera è stato salvato dagli agenti della polizia locale da un pestaggio punitivo. La vicenda ha inizio verso le 18, nell’area pedonale di via San Ciriaco. Il giovane si trovava nel dèhors di un bar assieme ad una ragazza – non la stessa del messaggio – quando all’improvviso è stato accerchiato da una banda composta da cinque giovani. Prima lo hanno chiamato per nome. Poi, appena si è voltato, lo hanno aggredito con calci e pugni. Il tutto sotto gli occhi di passanti e di avventori del locale, sotto shock per quanto stavano vedendo. Sono stati i passanti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine attraverso il numero unico di emergenza “112”.

Per fortuna, i soccorsi non sono tardati perché la scena è anche stata notata da agenti della polizia locale che in quel preciso momento erano impegnati nei consueti pattugliamenti a piedi nelle zone centrali della città dei D’Oria, fortemente voluti dal comando di polizia per dare maggiore percezione di sicurezza in quell’area di Ciriè.

I civich non hanno perso neanche un istante, andando subito diretti verso il giovane, a terra e impaurito. La banda, però, appena ha visto gli agenti, si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Ma i cinque non possono cantare vittoria. Perché tutta l’aggressione è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza comunale. Gli uomini del comandante Roberto Macchioni sono al lavoro dalle ore successive il raid punitivo e analizzano, fotogramma per fotogramma, per capire cosa sia avvenuto in quei minuti in via San Ciriaco. Questo per permettere di dare un nome e un volto a chi ha provato a farla pagare a quel ragazzo, “colpevole” di aver corteggiato la ragazza sbagliata. Il giovane è stato poi accompagnato in ospedale per alcuni accertamenti clinici, per poi essere dimesso già nelle ore successive con una prognosi di dieci giorni.