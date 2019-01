I padroni di casa sono partiti per le vacanze di Natale, ma per fortuna hanno lasciato la telecamera in funzione e l’occhio vigile della sentinella elettronica ha ripreso tutto, documentando l’eccesso di “curiosità” di un losco figuro.

Il personaggio in questione ha approfittato dell’assenza dei proprietari per dare una sbirciatina all’interno dell’appartamento, aprendo le ante della finestra e osservando a lungo all’interno. Per fortuna che nel video la sua faccia è chiaramente distinguibile.