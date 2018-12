Prosciutti e pance all’aria

In moltissimi locali della Spagna ci sono selve di prosciutti appesi al soffitto. Pare che l’uso risalga alla “reconquista”, la lunga guerra di liberazione della Spagna dall’islam, che ne occupava il sud fin dall’alto medioevo. Nella fase finale della reconquista, a fine 1400, fu acuita la severità contro i “moriscos” e i “marranos” (mussulmani ed ebrei convertiti). Temendo che lo facessero per convenienza, fu imposto ai molti di essi che si erano dati al mestiere dell’oste di appendere prosciutti nei loro esercizi, per dar prova di effettiva conversione servendo e mangiando quella carne, proibita dalle loro ex religioni.

Questa suggestiva spiegazione mi è venuta in mente leggendo di quel ristoratore toscano che, dovendo ospitare il pranzo di nozze di una coppia ebraica, ha fatto togliere tutti i prosciutti che ornavano il suo locale, appesi al soffitto. Notare che la cosa non gli era stata chiesta dagli sposi: lo ha fatto lui, in un empito di “political correctness”. Fa il paio, anzi, fa gruppo con tutti quei parroci che non han voluto fare il presepio per non offendere i “non cristiani” e tutti quei presidi che, dopo aver tolto i crocifissi dalle classi, hanno bandito dalle festicciole scolastiche natalizie i cori che parlavano di Gesù, senza che la comunità islamica gliel’avesse chiesto.

L’han fatto così, per giocare d’anticipo in vigliaccheria. Per porger l’altra guancia a priori, prima ancora che sia arrivato lo schiaffo, come i cani perdenti che si buttano a terra e offrono la pancia all’avversario senza neanche combattere. Avanti di questo passo, e fra qualche secolo i nostri discendenti (se ce ne saranno) dovran fare un’altra reconquista.

