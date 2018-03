Prostituta a 17 anni «per comprare iPad e la borsa di Gucci»

Le minorenni che hanno “lavorato” negli ultimi anni come ragazze immagine nei locali chiusi dalla questura potrebbero essere state alcune decine. La polizia ne ha individuate tre e queste, dopo un momento di vergogna («per carità, vi supplico, non dite nulla ai miei genitori»), hanno ammesso e aggiunto particolari dai quali emergono storie tutte uguali. Come quella di Paola (il nome è di fantasia), studentessa di 17 anni.

«Lo facevo per mettere da parte un po’ di denaro e togliermi qualche soddisfazione: la borsetta di Gucci, l’iPad, il telefonino cellulare di ultima generazione. Avevo bisogno di lavorare perché la mia famiglia già fa molti sacrifici per mantenere i miei studi». Come per altre ragazzine, anche per Paola è cominciato tutto rispondendo ad una inserzione.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA