Protesta al Centro rimpatri di Torino: vanno a fuoco 8 unità abitative

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Non ci sono feriti

Alta tensione, ieri sera, nei locali del Centro di permanenza e rimpatrio di Torino. Alcuni ospiti del Cpr, a quanto pare in segno di protesta, avrebbero appiccato le fiamme danneggiando 8 moduli abitativi delle cosiddette “ala gialla” e “ala viola” del complesso di corso Brunelleschi. E’ successo poco dopo le 20.

FIAMME DOMATE: NON CI SONO FERITI

Sul posto sono stati fatti accorrere i vigili del fuoco che, dopo circa un’ora di duro lavoro, sono riusciti a domare l’incendio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

LE RAGIONI DELLA PROTESTA

A quanto pare, il raid è stato scatenato per protestare contro una serie di cose: dalle condizioni in cui versa la struttura, al cibo servito, dai tempi di permanenza per l’identificazione fino all’assistenza sanitaria, che gli ospiti del centro giudicano “inefficiente”.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

L’intervento della polizia ha, in ogni caso, riportato la calma al Cpr di Torino, l’unico attivo nel Nord Italia, ma le tensioni nella struttura di corso Brunelleschi sono frequenti. E questo da inizio settembre, quando l’arrivo di nuove persone da altre province ha destabilizzato equilibri già molto precari.