Protesta davanti alla sede di Itinera a Salbertrand: assolti 27 No Tav

Si è concluso con l’assoluzione di tutti i 27 imputati, a Torino, uno dei processi per una iniziativa “No Tav” avvenuta il 14 giugno 2013 a Salbertrand, in Valle di Susa, davanti alla sede della ditta Itinera. L’azienda collaborava con il lavori del cantiere Tav di Chiomonte.

LE TESI DELL’ACCUSA

Alcuni dimostranti, secondo le accuse, dopo un corteo non autorizzato entrarono nel cortile e tracciarono delle scritte per poi dirigersi verso la stazione ferroviaria del paese. I reati contestati erano invasione di edifici e interruzione di pubblici servizio per l’occupazione della statale 24.

FATTA CHIAREZZA SULLA MANIFESTAZIONE

“Ancora una volta – commenta uno dei difensori, l’avvocato Danilo Ghia – è stata fatta chiarezza sulla reale portata di una manifestazione di protesta organizzata da giovani provenienti da tutta Italia e presenti al campeggio No Tav, che viene organizzato da numerosi anni”.

PRESENTATO RICORSO IN APPELLO

In un processo parallelo, nel 2016 era stata condannata a due mesi di reclusione una giovane donna che era presente al momento dei fatti e aveva spiegato di essere una studentessa universitaria impegnata a redigere una tesi sul movimento No Tav. Contro la sentenza è stato presentato un ricorso in appello.