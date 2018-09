Protesta degli anarchici a Bardonecchia, strada bloccata

Ancora tensioni in Val Susa

Un gruppo composto da una trentina di antagonisti, per la maggior parte appartenenti all’area anarchica, ha inscenato una forma di protesta contro le forze dell’ordine oggi a Bardonecchia occupando via Torino, all’altezza dello svincolo con via Susa.

Oggetto delle proteste, i controlli di polizia che stanno bloccando le auto dirette a Melezet, in Val di Susa, per partecipare al campeggio “Passamontagna, cinque giornate di lotta contro le frontiere”.

“Questo il comitato di benvenuto allo svincolo per il centro di Bardonecchia. Attualmente stiamo bloccando la strada – scrivono gli antagonisti su Facebook – vogliono impedirci di raggiungere il luogo del campeggio”.