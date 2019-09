Protesta dei viaggiatori multati davanti allo sportello del Gtt: controllori strattonati e insultati [FOTO E VIDEO]

Allo sportello del Gtt va in scena la protesta dei viaggiatori multati. E’ accaduto questa mattina, in corso Francia a Torino. Proprio di fronte alla sede del Gruppo Torinese Trasporti dove vengono consegnati gli abbonamenti semestrali ai disoccupati e dove hanno anche sede gli uffici degli “assistenti alla clientela“, vale a dire i controllori che multano i passeggeri pizzicati sprovvisti del biglietto.

UNA CINQUANTINA DI PERSONE BLOCCA L’INGRESSO

Una cinquanta di persone ha bloccato l’ingresso della sede per alcuni minuti, ritardando l’entrata in ufficio dei dipendenti. Forse anche a causa della ressa e della fila, la situazione è diventata rapidamente incandescente. Ed è stato in quel momento che alcuni controllori, evidentemente riconosciuti dai cittadini multati, sono stati strattonati e pesantemente insultati.

LA PROTESTA NON DEGENERA IN RISSA

Sul posto sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri, per monitorare la situazione e per evitare che la rude contestazione potesse degenerare in rissa. Alla fine, proprio grazie all’intervento dei militari, il servizio è ripreso e la situazione è tornata alla normalità.