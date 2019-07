Protesta “No Tav” al cantiere di Chiomonte: 50 denunce

Erano circa 200 le persone che ieri sera, nell’ambito del “Campeggio studentesco No Tav”, hanno manifestato il loro dissenso verso la Torino-Lione nei pressi del “Varco 1” dell’area del cantiere Tav di Chiomonte.

COSA E’ ACCADUTO

Nel comunicato della questura si legge che i manifestanti hanno popolato la zona e, con legname e materiale infiammabile, hanno appiccato incendi con fiamme alte circa 4 metri. Quindi slogan e cori contro le forze dell’ordine, battendo con delle pietre le griglie della cancellata metallica.

LE DENUNCE

La DIGOS ha individuato 50 appartenenti al centro sociale Askatasuna e al Movimento No Tav, che verranno denunciati per violazione dell’ordinanza del prefetto di Torino. In particolare, sette di questi (sei torinesi ed una militante etnea) saranno denunciati anche per inottemperanza al “foglio di via obbligatorio” dal Comune di Chiomonte ed altri 11 saranno deferiti per accensioni pericolose. Inoltre, fra gli altri 32 attivisti denunciati vi sono anche i nomi dei noti leader di Askatasuna Giorgio Rossetto, Umberto Raviola e Mattia Marzuoli. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure per l’emissione di altri “fogli di via” e misure di prevenzione.