Protesta No Tav al cantiere di Chiomonte: militante di Askatasuna arrestato per i disordini del 7 dicembre [IL VIDEO]

Disordini alla manifesazione No Tav di Giaglione: arrestato un militante del centro sociale Askatasuna. L’uomo, un 28enne di origini siciliane, è stato fermato e messo ai domiciliari, questa mattina, dagli agenti della Digos della Questura di Torino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica. E’ accusato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento seguito da incendio, ed inottemperanza a provvedimenti dell’Autorità, commessi. I fatti per i quali è stato arresato, risalgono allo scorso 7 dicembre.

ESPLODE LA PROTESTA NO TAV

In quella circostanza, come reso noto dagli inquirenti, una settantina tra militanti di Askatasuna ed aderenti all‘ala cosiddetta oltranzista del movimento No Tav nonché alcuni antagonisti giunti da altri contesti territoriali, dopo essersi concentrati nel campo sportivo di Giaglione, percorsero in corteo il sentiero Gallo Romano fino a raggiungere la cancellata metallica predisposta a circa un chilometro dal cantiere di Chiomonte, ove ammassarono numerosa legna, dandovi poi fuoco. L’incendio fu spento grazie all’utilizzo di mini idranti artigianalmente realizzati proprio per far fronte ad iniziative violente di quel genere.

LANCIO DI PIETRE E BOMBE CARTA

Subito dopo, prosegue la ricostruzione degli investigatori, alcuni soggetti travisati, tra cui il 28enne fermato questa mattina, iniziarono a lanciare bombe carta e pietre contro le forze dell’ordine, rendendo così necessario l’utilizzo calibrato di lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

DENUNCIATI IN 33

Nell’ambito della stessa attività investigativa sono stati denunciati dalla Digos altri 33 militanti d’aera per danneggiamento seguito da incendio ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, sette dei quali anche per violazione del foglio di via obbligatorio da Giaglione.

LE ALTRE MISURE PREVISTE

Nei confronti di tutti e 34 i denunciati, rende noto la Questura, verranno altresì elevate contravvenzioni amministrative per violazione della legge regionale sugli incendi boschivi nonché adottati dal Questore di Torino “Fogli di Via” dai Comuni interessati dalla TAV.