Prova a disfarsi di hashish davanti alla Polizia: 50enne marocchino in manette

Un 50enne marocchino è stato sorpreso durante una compravendita di droga a Torino: fermato, è stato arrestato dai poliziotti.

E’ accaduto in via Berthollet. L’uomo si era affiancato ad una ragazza ed insieme stavano percorrendo un tratto di strada. Alla vista degli agenti, però, i due si sono separati e su marciapiedi adiacenti hanno continuato ad incamminarsi in direzione corso Massimo D’Azeglio, per poi ricongiungersi poco dopo.

E’ qui che la Polizia è intervenuta per fermare lo straniero. Il 50enne si è disfatto di un pacchetto di fazzoletti che aveva nelle tasche, facendolo scivolare a terra durante la camminata. All’interno c’erano circa 25 grammi di hashish. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune e nella provincia di Torino, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La ragazza, trovata in possesso di un frammento di hashish, è stata sanzionata amministrativamente.