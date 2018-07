Prova il sorpasso a destra ma per lui finisce male

Quello che si dice un incidente rocambolesco. Davanti ha un trasporto eccezionale. Lo spazio per sorpassare non c’è, ma il conducente dell’auto immortalata in questo video, insiste e prova a “infilarlo” a destra. Le ruote, però, finiscono sulla ghiaia: la vettura diventa inguidabile ripiombando sulla carreggiata dove carambola contro il rimorchio e poi viene catapultata fuori strada dove scompare in una nuvola di polvere.