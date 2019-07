Prova a ingerire dieci ovuli di crack, ne nasconde altri 15 in casa: preso dalla polizia

Pusher senegalese arrestato in corso Brunelleschi: bloccati anche i due complici

Gli agenti della squadra volante, fermi a un semaforo, lo hanno notato mentre, nell’attraversare la strada, alla vista della pattuglia ha provato subito a deglutire qualcosa, con fare sospetto.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente e hanno fermato l’uomo, un 32enne originario del Senegal, in corso Brunelleschi. Dopo una breve colluttazione, l’uomo ha sputato fuori una decina di ovuli di crack all’interno di un giardino condominiale.

Gli operatori hanno perquisito anche il suo domicilio, al cui interno erano sistemati un 34enne originario della Mauritania con precedenti di polizia e un maliano dichiaratosi minorenne, in realtà maggiorenne.

I tre detenevano in concorso, all’interno dell’alloggio, altre 15 dosi della stessa sostanza stupefacente, otto telefoni cellulari, circa 500 euro in contanti, un bilancino di precisione e diversi sacchi della spazzatura gialli, proprio come il colore degli ovuli di stupefacente rinvenuti. Alcune cose sono state trovate all’interno di una nicchia ricavata nel muro.

Tutti e tre sono stati tutti e tre arrestati per detenzione di sostanza stupefacente, mentre il cittadino senegalese anche per resistenza a pubblico ufficiale e quello maliano per false attestazioni delle proprie generalità.