Prova la moto, scappa via e tenta di venderla sul web: denunciato minore

Non solo ha raggirato il proprietario della moto, ma si è impossessato del veicolo e ha pure cercato di venderlo online. Questa l’impresa di un minorenne torinese denunciato dagli agenti del commissariato Barriera Milano e dagli agenti della sottosezione della polizia stradale di Bra.

La storia ha avuto inizio quando un uomo, residente nel Cuneese, dopo aver messo in vendita online una moto su un sito specializzato, a fine settembre è stato contattato da un acquirente, un giovane che si è mostrato interessato al mezzo. Nella circostanza è stato anche pattuito il prezzo: 950 euro.

Sabato scorso, il venditore si è recato a Torino per concludere l’affare e in via Scialoja ha incontrato il giovane compratore. Questi ha chiesto di provare la moto ma, una volta in sella, si è allontanato a forte velocità facendo perdere le proprie tracce.

Dopo la denuncia, sul caso hanno iniziato a indagare gli agenti del commissariato Barriera Milano e gli uomini della sottosezione della polizia stradale di Bra, che grazie al numero telefonico sono risaliti al giovane.

La vittima, inoltre, è venuta a conoscenza che la sua moto è stata inserzionata online per essere venduta. Alla luce di ciò, i poliziotti hanno organizzato un incontro per l’acquisto del veicolo dando l’appuntamento al giovane per la compravendita in via Reiss Romoli. Al suo arrivo, il ragazzo è stato fermato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Nella circostanza, i poliziotti lo hanno denunciato anche per il possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso, armata e con cartucce inserite con la quale andava in giro. Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato poi anche una bicicletta ritenuta di illecita provenienza, fatto che farà scattare per il minore anche la denuncia per ricettazione.