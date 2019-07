Prova a nascondersi sotto un camion con la droga: trovato e arrestato per spaccio

Il pusher, un 29enne, notato in piazza Santa Giulia con una busta sospetta tra le mani

Quando si è accorto degli agenti, che lo avevano notato con una busta trasparente tra le mani contenente probabilmente degli stupefacenti, si è dato immediatamente alla fuga da piazza Santa Giulia verso via Buniva, tentando invano di far perdere le proprie tracce.

L’uomo, un 29enne originario del Gambia, a un certo punto si è infilato sotto un camion parcheggiato in corso San Maurizio, nascondendo la busta in suo possesso fra la ruota anteriore destra e l’ammortizzatore.

È qui che gli agenti di polizia del commissariato Centro in servizio di volante lo hanno acciuffato, convincendolo a farsi di controllare. Dagli accertamenti è emerso che il giovane è irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia specifici. Nella busta erano nascosti 40 grammi di marijuana e l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.