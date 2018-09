Prova a rapinare una ragazza con lo spray al peperoncino: arrestato

Ha provato a rapinare una ragazza di vent’anni spruzzandole addosso dello spray al peperoncino e cercando di sottrarle lo zaino, ma la sua reazione gli è costato l’arresto. Protagonista della singolare vicenda, un 18enne di origine marocchina.

L’episodio si è verificato in via Verdi, a due passi dall’università di Palazzo Nuovo, a Torino. Il giovane ladro ha avvicinato una ragazza e ha provato a stordirla con lo spray per prendere il suo zaino, ma senza successo.

Alcuni carabinieri della stazione Borgo Dora, in servizio nella zona per un controllo, hanno notato la scena e hanno arrestato il giovane sottoponendolo a perquisizione, nella quela sono emersi 24 grammi di marijuana e uno di hashish. Caccia aperta al complice.