Prova a rubare abito da 500 euro: arrestata

Cinquantenne di nazionalità italiana bloccata in centro a Torino: si è giustificata dicendo di aver appena sostituito il capo

Una donna di 50 anni, di nazionalità italiana, è stata arrestata dalla polizia in pieno centro a Torino per aver tentato di rubare un abito da oltre 500 euro, dimenticandosi però di staccare la placca antitaccheggio.

Proprio per questo motivo la donna, che è incensurata, è stata bloccata dagli agenti all’uscita del negozio, in via Lagrange. La giustificazione? Quella che si trattava di un abito appena sostituito.

La versione della donna non ha convinto i poliziotti che, dopo gli accertamenti del caso, l’hanno tratta in arresto. L’accusa per l’acquirente “sbadata” è quella di tentato furto aggravato.