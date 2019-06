La telecamera di sorveglianza ha ripreso tutto, le forze dell’ordine sono già al lavoro per assicurarlo alla giustizia. Il ladro? No, il mancato ladro: perché il furto dello scooter, in realtà, non è mai avvenuto.

Il legittimo proprietario, infatti, aveva sentito dei rumori sospetti e ha aperto la porta in tempo. L’aspirante ladro è scappato via a gambe levate, ma la fuga ha i minuti contati: c’è un filmato che lo inchioda.