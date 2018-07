Provano a beffarla con lo scherzo del parcheggio, ma lei li frega così

Provano a beffarla, incastrando la sua auto nel parcheggio, in mezzo a due “jepponi” in modo da non consentirle di salire a bordo. Ma lei li frega, manovrando a distanza la vettura, con un telecomando. L’auto esce a retromarcia sfilando a pochi centimetri dagli sportelli dei due colossi, e lei se ne va come se nulla fosse. Insomma: chi di scherzo ferisce…