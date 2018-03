Provasoli Tessuti – Stoffe pregiate vestono Torino

Quando si pensa ad un negozio storico di Torino la mente corre subito a Provasoli Tessuti che dal 1952 ha la sua sede in via Mazzini 10: tre generazioni di famiglia che si sono alternate dietro al banco, altrettante generazioni di torinesi e non solo che si sono avvalse della loro competenza e fruito della loro originalità.

Nato come negozio di scampoli, Provasoli si è sempre più specializzato in tessuti e pizzi di grande qualità destinati a molteplici utilizzi, da quelli sartoriali all’arredamento.

«E oggi – spiega Maria Cristina Provasoli – capita sempre più spesso di avere in negozio tessuti realizzati su nostra richiesta, con disegni e materiali particolari».

Uno dei punti di forza è certamente il laboratorio nel quale mani esperte realizzano capi d’abbigliamento su misura, dagli abiti da cerimonia ai completi per le più svariate occasioni, perché quel tipo di manualità ormai si è persa e chi l’ha mantenuta è ancora più ricercato. E, novità delle ultime settimane, all’insegna del rinnovamento negli spazi e nell’assortimento (che comprende pure diversi complementi di oggettistica legati alla casa) sono cominciati i saldi di tantissimi articoli accuratamente selezionati, proposti con sconti del 50%. Un modo per rinverdire la tradizione e allargare ancora di più la clientela. Provasoli è aperto dal martedì al sabato con orari 10.13.30, 15-19.30.

Contatti: 011-8129044.