Prove di responsabilità tra Pd e M5S. Centrodestra compatto solo sul voto

Se è il «senso di responsabilità per la difficile situazione del Paese» quello che sembra convincere Pd e Movimento 5 Stelle a trovare un accordo per la formazione di un «governo di svolta», con il sostegno dichiarato di Liberi e Uguali, il centrodestra appare compatto solo nella richiesta di tornare al più presto alle urne. Così, almeno, a Torino e in Piemonte, dove il giorno dopo la conclusione delle consultazioni al Quirinale, segretari e coordinatori locali continuano a guardare con estrema preoccupazione a Roma. Chi è stato indicato come ministro papabile di un eventuale esecutivo formato da M5S e Pd preferisce non commentare. Neanche Chiara Appendino, per qualcuno in predicato di un ministero anche a costo di dover lasciare la poltrona di sindaco a Torino. Scenari da «fantapolitica» dicono da ambienti a lei vicini, aspettandone il ritorno dalle vacanze con la famiglia a Balme. Stesso discorso vale per Sergio Chiamparino, letteralmente irreperibile.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++